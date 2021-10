Kolmepäevane töönädal? Idufirma püüab just nii talente värvata

Bloomberg kirjutab, et rahvusvahelised investorid pumpavad India tehnoloogia idufirmadesse miljardeid dollareid ning ettevõtjad on meeskondade komplekteerimisega hädas.

Slice panustab sellele, et kolmepäevase töönädala pakkumine annab neile konkurentsieelise. Ettevõttel on 450 töötajat ning järgmise kolme aastaga plaanitakse värvata veel 1000.

Töönädala lühendamine on olnud päevakorral vähemalt sada aastat. 1926. aastal lühendas Henry Ford tavapärase 6-päevase töönädala oma firmas viiele päevale. Sammu ei astunud ta muidugi pimesi, vaid katsetused olid näidanud, et tootlikkus selle tulemusel ei kannata. Neljapäevase töönädalaga on nii firmad kui riigid katsetanud juba aastaid, kuid laialdaselt seda rakendatud ei ole.