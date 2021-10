GRAAFIKUD ⟩ Kui suur on Eesti e-kaubanduses tagastus ja järelmaks?

Möödunud aastal liikus Eesti E-kaubanduse Liidu monitooringu järgi Eestis pakiautomaatidesse üle üheksa miljoni paki ning Eesti Pangaga koostöös väljatöötatud e-kaubanduse käibe mõõtmine näitas e-kaubanduse käibeks 1,43 miljardit eurot.

Selle aasta üheksa kuu vältel on Eesti e-kaubandus omakorda kasvanud 30 protsendi võrra, kuna turule on tulnud palju uusi tegijaid. Samuti on oma tegevust laiendanud kohalikud e-poed. Kõik see on kasvatanud tublimatel tegijatel käivet kordades, millega samal ajal kaasneb ka tagastuste arvu kasv ja uute makselahenduste kasutuselevõtt.

Makselahenduste turg

Kui tarbijad olid aasta alguses ettevaatlikud avatud panganduse teenuse osas, siis monitooring näitab hetkel igal 7.-8. e-poel maksealgatuse teenuse kasutamist. Liidu hinnangul kasutab praegu Eestis maksealgatuse teenust ca 15% e-poodidest ning 2022. aastaks ennustame 30-35% turuosa. Siin on probleemkohti automaatse rahatagastuste osas, töökindlusel ja pakkujate paljususes, kuid tarbija on maksealgatuse ja 2-3 lisaklikiga harjunud ning kaupmehed võitnud kuludes.

Tagastuse määr

Eesti 100 e-poelt ehk ettevõttelt küsides saime tagasiside järgi tagastuse määraks 3%. Suurim ja kohati isegi üle 20% ulatuv on tagastus rõivaste, aksessuaaride, jalanõude vallas. Siin on aastaga olnud lausa kahekordne kasv, mis samas peegeldab tarbija usaldust, e-ostlemise hüppelist kasvu jms.

Samal ajal on olematu tagastus piletite, toidu, ravimite valdkonnas, kuid need on ka valdkonnad, kus seaduse järgi puudubki tagastusvõimalus.

Tasub meelde tuletada ka üht peamist e-poodide tingimuste kontrollimisel esinevat tagastamise eksimust – tagastada ei saa eritellimusel valmistatud toodet, kuid eritellimus ei ole kaup, mida sul pole laos ning mis tellitakse spetsiaalselt sinu tellimuse peale. Eritellimus ei ole ka diivan, millele valid kanga vms.

Eritellimus on sinu initsiaalide, erimõõdu, pildi jm järgi tehtud toode, mida ei saa kellelegi teisele müüa.

Järelmaks

Sarnaselt avatud pangandusele on turule tekkinud ka mitmeid järelmaksu pakkujaid. Võimalik on maksta 3, 6, 12 osas. Intressiga, intressita. Pakutakse ka intressivaba kliendikontosid jpm. Samuti on kaupmehi, kes on teinud enda järelmaksulahenduse ning teenivad intressidena suurema jao aastakasumist.

Kui võtta turu keskmine, siis järelmaksu osa on Eestis keskmiselt 4,5%. Kõige rohkem kasutatakse järelmaksu elektroonika, kodumasinate ning mööbli ja sisustuse valdkonnas. Seal on järelmaksu osa keskmiselt 14-17% ning paljudel isegi üle 20% kogu müügist.