Selgus Lidli Lätis 15 poe avamise päev

Ettevõtte teatel on nad praeguseks loonud Lätis 2000 uut töökohta. Kokku on Lidl Läti turule sisenemiseks investeerinud 200 miljonit eurot.

Seejuures on Lidlil praegu valmimisjärgus või valminud kaheksa kauplust neljas Eesti linnas – Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Ka Eestis soovib jaekett alustada oma tegevust mitme poe üheaegse avamisega.

Samas ei soovi Lidl veel avaldada, millal avatakse esimesed kauplused Eestis. Kuid Lidli kinnitusel on nad tulnud Eestisse selleks, et siia jääda ja neil on kaugeleulatuvad laienemisplaanid.