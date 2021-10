Kelmid petsid Arizona osariigilt välja miljardite dollarite ulatuses töötutoetusi

Enamik pettusi toimus koroonapandeemia esimestel kuudel ja tabas peamiselt riiklikult rahastatud erakorralisi töötuskindlustusprogramme. Need programmid olid mõeldud inimestele, kes tavalise töötuskindlustuse saamiseks ei olnud abikõlblikud, kuna olid töötanud tööandja juures, kes polnud teinud kindlustusmakseid. Sellised töötajad on näiteks Uberi juhid.

Pettustega kaotatud summa jääb 4,3 miljardi ja 4,4 miljardi dollari vahele, ütles Wisehart. «Suurem osa sellest rahast on tõenäoliselt igaveseks kadunud, sest selle taga on rahvusvahelised petturid, kes kasutasid ära programmi alguses isikutuvastuse puudumise.»

Wisehart tõi ka välja, et osariik suutis saata enam kui 10 miljardit dollarit toetusi abivajajateni, kes olid pandeemia alguses puhkenud massiliste töökaotuste tõttu laostunud. «See on suur saavutus. Nägime pandeemia puhkedes sellist hulka taotlusi, mis ületas selgelt nende töötlemise võime,» ütles Wishart.

«Tunnen end maksumaksjate, enda kui maksumaksja ja kõigi teiste maksumaksjate ees kohutavalt, et see sai juhtuda,» ütles Wisehart pettuskahju kommenteerides. «Aga ma ütlen teile, et ma oleksin palju vihasem, kui see toimuks 2021. aastal, mitte ei oleks aset leidnud pärast pandeemia esimest kahte või kolme kuud, kus oli tõeline kaos.»