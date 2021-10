Eesti elanikud söövad Poola õunu ja Hollandi pirne

«Eestis tarbiti eelmisel aastal värskeid õunu ja pirne kokku 17 000 tonni, mis on aastas ligi 114 miljonit keskmise suurusega vilja. See tähendab, et kadu arvestades tarbib üks inimene ligi 13 kilogrammi õunu või pirne aastas, mis teeb umbes seitse keskmise suurusega vilja kuus,» kirjutas analüütik Ege Kirs ameti blogis.

Eestis on analüütiku sõnul juba vähemalt 20 aastat õunade ja pirnide kasvupind pidevalt vähenenud, kusjuures eriti suur kahanemine on toimunud põllumajanduslikes kodumajapidamistes. «Veel 10 aastat tagasi kasvatati kogu Eesti õuntest ja pirnidest üle 70 protsenti koduaedades, nüüd aga on olukord muutunud. Eelmisel aastal kasvatati leibkonna eelarve uuringu andmetel koduaedades neid vilju 450 hektaril, mis on alla 40 protsenti kogu õuna ja pirni kasvupinnast,» tõi Kirs välja.