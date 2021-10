Gaasihind tõuseb mühinal: 5 soovitust, mida lepingu juures jälgida

1. Vaadake üle, mis koguses ja tingimustel te maagaasi ostate. Ehk tehke selgeks, mis tasu te kuupmeetri või kilovatt-tunni eest maksate. Samuti tasub vaadata, milliste omadustega gaasipakett teil täna on - kas muutuvhinnaga (müüja võib iga kuu hinda muuta), fikseeritud hinnaga (hind on kindalks perioodiks fikseeritud) või börsihinnaga (paketi hind selgub gaasibörsi järgi ja muutub iga kuu).

2. Võrdle erapooletus võrdluskeskkonnas (näiteks siin ) gaasi kuupmeetri ja kilovatt-tunni hinda. Pane tähele, et hinnad on esitatud koos käibemaksuga. Võrdlustabelist saad võrrelda kõikide suuremate gaasimüüjate turul pakutavaid tingimusi ja hindu.

4. Kui valid näiteks fikseeritud 12-kuulise paketi, siis tea, et selle saab soovi korral juba näiteks kevadel tasuta ja trahvideta ümber vahetada börsi- või muutuvpaketi vastu. Näiteks on kaval panna märtsiks endale kalendrisse meeldetuletus.

5. Oluline on teada, et Eestis käib gaasimüüja ja -paketi vahetus kiirelt ja mugavalt. Iseteeninduskeskkondade kaudu võtab vahetus kuni 10 minutit. Kui klient teeb gaasimüüja või gaasipaketi vahetuse, siis esitatud soovist on võimalik taganeda veel 14 päeva. Kui taganemist ei toimu, jõustub leping ja umbes ühe kuu pärast on pakett vahetatud. Uus müüja lõpetab vana müüjaga ise lepingu ja vahetusega ei katke hetkekski gaasitarne, sest kogu protsess on automaatne.