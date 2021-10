Energiakriis ohustab jätta India elektrita

Tööstuste suurenenud elektrinõudlus ja vähenev söe import on India elektrijaamade varud viinud kriitiliselt madalale tasemele,vahendab Reuters.

Enam kui pooltel India 135 söeküttel töötavatest elektrijaamadest on varusid alla kolme päeva jagu, näitavad India valitsuse andmed. See on väga kaugel riiklikest juhistest, mis on seadnud eesmärgiks vähemalt kahenädalase varu olemasolu.

Kuigi 80 protsenti riigi söest tuleb maailma suurimalt söetootjal Coal Indialt, on riik sõltuv ka söe impordist. Maailma teise suurima söeimportija jaoks raskendab aga välisturgudelt toorme hankimist tõsiasi, et turul konkureeritakse maailma suurima söetarbija Hiinaga, kel on samuti energiakriisi tõttu suurenenud impordi vajadus.

«Eeldame, et pakkumise poolel kriis jätkub, kuna tööstussektor seisab silmitsi väga suure nõudlusega. Import jääb ainsaks võimaluseks, kuidas puudujääki rahuldada - seejuures üha kallinevate hindadega,» ütles reitinguagentuuri S&P üksus CRISIL sel nädalal avaldatud raportis. «Söevarud (India) soojuselektrijaamades paranevad järgmise aasta märtsiks vaid järk-järgult.»

India elektritootjad, kes on söetarnijatega sõlminud pikaajalisi lepingud, ei saa ka kõrgemaid sisendhindu enda kanda võtta, kuna sõlmitud tarnelepingutesse pole hinnavahe kompenseerimise klauslit sisse kirjutatud. Söekauplejad ja energiafirmade ametnikud ongi juba kinnitanud, et imporditud söest sõltuvate elektrijaamade tarned on kõrgete hindade tõttu riigis sumbunud.

India iganädalane söeimport on viimase kahe kuuga langenud üle 30 protsendi. Viimase nädala import kokku oli alla 1,5 miljoni tonni, mis on väikseim maht viimase kahe aasta jooksul.

Hinnad turgudel jätkavad aga üha kasvamist ning jõudnud kõigi aegade kõrgeimale tasemele. Austraalias Newcastle'is on söehind viimase kolme kuu jooksul kerkinud ligikaudu 50 protsenti, Indoneesias 30 protsenti.

Imporditud kivisüsi on aga täna kordades kallim, kui see, mida riigiettevõte Coal India sealsetele ettevõtetele müüb. Reutersi arvutuste järgi on vahe lausa seitsmekordne.

Siiski on probleeme ka kohaliku tooraine elektrijaamadesse jõudmisega. «Kauplejad, kes ostavad Coal India oksjonitelt kokku kohalikku kivisütt, tapavad nüüd turgu. Nad müüvad seda edasi 50–100-protsendilise juurdehindlusega,» ütles India suure energeetikafirma söe hankimise eest vastutav kõrge ametnik.

Riigiettevõte Coal India teatas sel nädalal, et kõrgemad ülemaailmsed söehinnad ja veotariifid on pannud imporditud söest sõltuvad ettevõtted elektritootmist piirama, mille tulemuseks on riigi suurem sõltuvus kodumaistel kütusel töötavatest jaamadest.

Suurenenud tarbimine

Lisaks söepuudusele tuleb aga India elektrijaamadel ära katta ka üha suurenev nõudlus, mille taga on majandustegevuse hoogustumine.

Energiatarbimine tööstusosariikides, sealhulgas Maharashtras, Gujaratis ja Tamil Nadus, on viimase kolme kuuga kasvanud 13,9 - 21 protsenti, näitavad India võrguettevõtte POSOCO andmed. Need kolm osariiki moodustavad ka ligi kolmandiku India aastasest elektritarbimisest.

«Sel aastal oleme näinud tööstusnõudluse tohutut kasvu,» ütles Gujarati piirkonna võrguregulaatori tegevdirektor Shahmeena Husain Reutersile.

Kuigi POSOCO andmed näitavad, et Indias pole veel suuri elektrikatkestusi esinenud, on energiadefitsiidist tingitud katkestused mullusega võrreldes sagenenud neli korda.

Andmed näitasid, et puudujääk on seni piirdunud peamiselt põhjaosariikidega nagu Uttar Pradesh, Bihar ja Kashmir.