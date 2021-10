Mobiilioperaatori vahetamine käib edaspidi oluliselt kiiremini

Numbri tehniline liigutamine ehk see hetk, mil telefon on tumm, võtab ka edaspidi aega 15 minutit ning see tehakse ära öösel.

Minister Andres Suti sõnul muutub klientide jaoks numbri vahetamise protsess märkimisväärselt kiiremaks. «Inimestel avaneb võimalus veelgi kiiremini liikuda ühe teenuseosutaja juurest teise juurde, selleks et valida endale kõige sobivam sideteenus. Kui seni võis inimesel telefonioperaatorit vahetades kuluda kuni poolteist kuud, enne kui number uue ettevõtja juurde üle liikus, siis nüüd on see protsess kliendi jaoks oluliselt paindlikum ja kiirem. Kui näiteks pärast operaatorivahetust selgub, et kodukülas on leviga probleeme, saab ta kiirelt kas vana operaatori juurde tagasi või siis uue juurde edasi liikuda,» selgitas Sutt.