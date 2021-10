Riik tõstab veetasu, aga mitte varem kokkulepitud tasemele

2020. aasta aprillist selle aasta märtsini viidi veeteetasud merenduse toetamiseks nulli, 2021. aasta aprillist selle aasta lõpuni on tasud olnud vähendatud 50 protsendi võrra. Toetus pidi esmase otsuse järgi lõppema 2021. aastaga, kuid analüüside tulemusel jätkuvad vähendatud veeteetasud ka 2022. aastal, kuid väiksemal määral. 2022. aastal on veeteetasud vähendatud 25 protsendi võrra, mis tähendab riigile tasudest saamata jäänud tulu ca 5 miljonit eurot.

Kevadel vastuvõetud riigi eelarvestrateegias aastateks 2022-2025 ei olnud veeteede tasude langetamisega eelarves arvestatud. «Vaatasime valitsuses selle teema põhjalikult üle. Tasudest vabastamine on ära hoidnud Eesti kaubamahtude olulise languse. Mul on hea meel, et ka valitsuspartnerid nägid, et oleme leidnud kiireks mahtude taastamiseks ning kriisist edukaks väljumiseks hea lahenduse. Peame jätkama samal kursil,» lisas Aas.