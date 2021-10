«Kohutav viga»: Paapua Uus-Guinea valitsus otsib ostjat Maserati autopargile

Tollane valitsus uhkustas, et Maseratid ostetakse kiirelt ära pärast nende kasutamist 2018. aasta Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna majanduskoostöö (APEC) konverentsil. Ostmine tekitas poleemikat, sest mõned juhid isegi keeldusid neid kasutamast. Nüüd müüb Vaikse ookeani üks vaesemaid riike neid kahjumiga.

«Oleks me olnud ettenägelikud, ei oleks me Maseratit üldse ostnud,» ütles rahandusminister Sir John Pundari kohalikule meediale. «Ma ei tea, miks me läksime Maseratite ostmise teed ja nüüd oleme sattunud sellesse dilemmasse,» lisas ta.

Autod müüakse nüüd umbes 400 000 kina (umbes 98 000 euro) eest, mis on umbes 20 protsenti madalam esialgsest hinnast. Quattroporte'i sedaanid osteti Sri Lanka edasimüüja kaudu ja lennutati riiki prahitud suurlennukiga.

Toona kaitses riigi APECi minister Justin Tkatchenko ostu, väites, et autod tagavad «standardi, mida kasutatakse APECi tippkohtumistel liidrite vedamiseks kasutatavate sõidukite puhul».

Tkatchenko väitis, et sõidukid «lähevad kaubaks nagu soojad saiad», kui tippkohtumine on lõppenud, ning toonane peaminister Peter O'Neill lubas, et valitsus «ei jää rahalistest vahenditest ilma».

Mitmed eksperdid väljendasid skeptilisust valitsuse väite suhtes, et autodele leitakse ostjad pärast APECi lõppu, kuna antud sõidukid ei sobi kohalikele teeoludele ning puuduvad riigisisesed asutused, kes autosid teenindaksid.

Maseratid on jäänud suuresti seetõttu pärast tippkohtumise lõppu laoruumi pealinnas Port Moresbys. 2019. aastal viis toonane rahandusminister ja nüüdne peaminister James Marape kohalikku meediat laoruumi, et tõestada, et ükski auto ei ole kadunud ega varastatud.