Saar: eelarves on teadlikult peidetud kulusid

Saar rääkis BNS-ile, et eelarve kannatab nii arusaamatuse kui ka läbipaistmatuse all. Tema sõnul pole eelarvest aru saamine ainult riigikogu saadikute probleem, vaid mure on laiem.

«Eesti inimestel on õigus palju üksikasjalikumalt teada, kuidas nende maksuraha kasutatakse. Eelarvet, aga ka laiemalt kogu eelarveprotsessi tuleb palju selgemaks ja hoomatavamaks muuta,» rõhutas Saar.

Kuna eelarve eelnõu alles jõudis riigikogu liikmeteni, siis töö selle detailide ja kihistustega alles algab. «Vara on veel valitsust heade asjade eest kiita, kuna pole teada, mille või kelle arvelt need juurdekasvud tulevad ehk kes kaotab ja kes võidab,» märkis sotsiaaldemokraatide esimees.

«Inetu kurioosiumina toon välja selle, et ajal, kui valitsus vähendab eelarvepositsiooni puudujääki 400 miljoni euro võrra, jätkus ministritel südant kärpida laste huvihariduse rahastust 4 miljoni euro võrra. Laste ja hariduse arvelt kärpimine on kurjast,» pahandas Saar.

Eelarve üheks suuremaks valukohaks on tema sõnul õpetajate palk. Valitsuse pakutav palgalisa on tema hinnangul ebapiisav. «Vaatamata alampalga seitsmeprotsendilisele tõusule teeb õpetaja töötasu võrdluses Eesti keskmise palgaga, mis praegu hoogsalt tõuseb, vähikäiku. See tähendab, et õpetajate põud meie koolides süveneb, see tähendab hariduse kvaliteedi langust,» rääkis Saar.

Saare kinnitusel seisavad sotsiaaldemokraadid algavates eelarvedebattides ka õppejõudude, päästjate, politseinike ja kultuuritöötajate suurema palgatõusu eest. «Me ei lepi sellega, et eelarve ei tegele piisavalt elektri hinnatõusu ohjamisega ega omastehooldajate ja pikaajalise hoolduse murede lahendamisega,» lausus ta.

Sotsiaaldemokraatide esimees tõdes, et segadus valitseb ka niinimetatud katuserahadega. «Kui teatud summade toel on vähegi võimalik tasakaalustada Eestis valitsevat suurt regionaalset ebavõrdsust, siis me kätt ette ei pane,» lausus ta, ent lisas, et eelduseks on raha jagamine läbipaistvalt ja kindlate reeglite alusel.