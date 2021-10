SDE palub presidendil jätta puidupõletamise seadus välja kuulutamata

«Eesti põhiseadus ütleb, et maksud kehtestab riigikogu ning seda õigust ei saa valitsusele ära anda,» märkis Ossinovski, tuues välja ka selle, et riigikohtu üldkogu 2015. aasta otsuse kohaselt kuulub ka taastuvenergiatasu vastava põhiseaduse paragrahvi määratluse alla.

Praktikas on põhiseaduse riive kõige suurem osas, mis lubab subsideeritud metsa masspõletamist Narva ahjudes. Muudatuse tulemusena on võimalik Eesti põlevkivikateldes põletada toetusalust biomassi kuni 2TWh ulatuses. Niivõrd massiivne ja ka lühikese aja jooksul rakenduv tootmisvõimsus omab suurt potentsiaalset mõju taastuvenergiatasule, muutes maksukoormuse kasvu tarbijale raskesti prognoositavaks.

Täiendava murena tõi Ossinovski välja õigusselguse puudumise, mida põhiseadus samuti ei luba. «Seadus peab olema üheselt arusaadav. Ent muudatuste täpsel lugemisel selgub, et valitsus ei tohi enne 2030. aastat puidupõletamist subsideerida. See on aga täpselt vastupidine sellele, mis on olnud selle seaduse algatamise eesmärk,» leiab Ossinovski. «Vaieldav on ka see, kas selle aastani tohib valitsus hankida uusi tuuleenergiavõimsusi. Selline õigusselguse puudumine võib tuua kaasa kohtuvaidlused, mis seaks ohtu ka uute tuuleparkide ja muude taastuvenergiavõimsuste rajamise.»