Aas: Rail Balticuks on Eestil puudu 400 miljonit eurot

Aasa sõnul on projekti tähtaja edasilükkamise üks põhjus selles, et ei osatud täpselt prognoosida kogu projekti lõpphinda.

«Täna me näeme, et meil on tarvis kasutada ka järgmise Euroopa Liidu perioodi vahendeid. Kuna tegemist on TNT võrgustiku projektiga, siis Euroopa jaoks ongi lõpptähtaeg 2030. See 2026 oli meie enda seatud tähtaeg,» rääkis Aas ERR-ile .

Vajadus lisaraha järele on Eestil kuni aastani 2030, lisas Aas. Samas ei lükku tema sõnul edasi kogu projekt. «Me püüame ikkagi ühendused saada võimalikult kiiresti valmis. Väga tahaks, et need oleks valmis aastal 2026 või 2027. Võimalik, et see tähendab, et ei ole kaks rööpapaari kõrvuti ja tulevad lihtsalt möödasõidukohad. Ja siis tulevikus ehitatakse ta lõpuni,» kirjeldas ta.