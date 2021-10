Taxigo piirab tipptunni hinnakordajat

«Oleme põhimõtteliselt nõus viimasel ajal plahvatanud kliendipahameelega arvutiprogrammi abil dünaamiliselt reguleeritud liiga kõrgete taksohindade osas,» ütles Taxigo Tallinn OÜ omanik Eduard Dubrovski pressiteates ja lisas, et ettevõte teeb sammu tarbija ootuste suunas ning näitab ka oma suurematele konkurentidele eeskuju.

Dubrovski sõnul ei ole tarbijale selge, millise valemi alusel dünaamiline hinnastamine suuremates taksoäppides toimub. «Me teame, et keskmised taksosõidu hinnad on viimase viie aastaga kasvanud üle kahe korra, kuid inimeste sissetulekud paraku mitte nii kiiresti. Taksojuhtide leidmiseks on kasvav hinnakordaja loomulikult vajalik, kuid leiame, et selle ülemist piiri tuleks siiski inimmõistusega piirata,» märkis ta.

Taxigo omanik lisas, et klient, kes saab päeval sama vahemaa läbitud 5 euroga, ei peaks ka tipptunnil üle 8 euro selle eest maksma.

Dubrovski selgitas, et kõrgem hinnakordaja on alati mingil määral ka taksoäpi poolse manipulatsiooni ja turunõudluse kompromiss. «Peamine tegur selles, et ühes populaarses äpis tekitab tarbijate pahameelt suur hinnakõikumine ja stabiilsuse puudumine, kohati isegi tavatariifist kolm korda kõrgemad hinnad, peitub koroonakriisis,» väitis ta.

Tema sõnul hakkasid tarbijad koroonaajal mitu korda vähem taksosid kasutama ja tööpuudus sundis tuhandeid juhte omale muu töö leidma. Nüüd on tarbjad Dubrovski sõnul vaikselt tagasi tulnud, kuid juhte on endiselt palju vähem kui kahe aasta eest.

«Meie enda äpis on seniajani kordaja ulatunud maksimaalselt 2.0-ni, kuid otsustasime seda praegu, veelgi enam alla lasta. Jah, see tähendab, et tipptunnil tuleb taksot 7 minuti asemel oodata võib-olla 15 minutit, kuid seevastu saab klient hoida kokku päris mitu eurot,» lisas ta