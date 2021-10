Kindlustusmaakler Howden Broking tuleb Eesti turule

«Antud tehinguga kavatseb Howden laiendada tegevust Balti riikides, nii et Eesti toimib hüppelauana Läti ja Leedu turgudele sisenemisel. Kuna CHB asutajad Andry ja Priit jätkavad ettevõttes, siis kliendid saavad endiselt osa nende pühendumusest ja personaalsest lähenemisest, mille poolest nad tuntud on. See kõik aitab meil arendada äritegevust Howdeni koosseisus,» ütles Howden Finland Oy tegevjuht ja partner Jorma Hakonen.

«Tegu on kaaluka piiriülese tehinguga Eesti kindlustusturul. Osana Howdenist on meil parem juurdepääs uutele kindlustustoodetele ja majandussektoritele. Oleme võtnud suuna agressiivsele kasvule globaalse grupi liikmena. See loob meile võimalusi tuua turule uusi tooteid, et vastata piirkonnas tegutsevate ettevõtete vajadustele,» sõnas CHB juhatuse esimees Andry Saarm.