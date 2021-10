Iduettevõtjate lemmik tegevusvaldkond on äritarkvara ja -teenused

«See on ka mõistetav, sest just tarkvara ja -teenuste valdkonnast on pärit Eesti globaalsed edulood, kust on välja kasvanud terve põlvkond uusi iduettevõtjaid. Samas näeme täna, et globaalses konkurentsis püsimiseks tuleb riigil, Startup Estonial ja idusektori kogukonnal panustada senisest palju enam teaduspõhisuse väärtustamisse,» ütles Startup Estonia juht Eve Peeterson.