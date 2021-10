Eesti Energia hindab Liivi lahe meretuulepargi keskkonnamõjusid

Energiakontsern soovib seejures, et Liivi lahe meretuulepark valmiks veel enne 2030. aastat. Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul toodaks Liivi lahe tuulepark valmides 4 teravatt-tundi roheenergiat aastas, mis kataks kuni poole Eesti aastasest elektritarbimisest.

See aitab tema sõnul märkimisväärselt langetada ka aasta keskmist elektri hinda ning kiirendada Eesti üleminekut ka teistele uuenduslikele tehnoloogiatele ja energia salvestamise võimalustele, nagu näiteks vesinik, teatas Eesti Energia.

«Eesti ja tegelikult kogu Baltikum vajab kiiresti uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, et leevendada elektridefitsiiti ja minna samas kiiremini üle täielikult taastuvelektrile. Avameretuulepargi eelis on suur tootmismaht ja paremad tuuleolud. Keskkonnamõju hindamine annab vastused, kas ja kuidas seda väga vajalikku investeeringut puhtamasse tulevikku kõige vähem elukeskkonda mõjutaval moel ellu viia,» selgitas Vals.

Keskkonnamõju hindamise käigus viiakse läbi keskkonnauuringud, et hinnata kavandatava tegevusega kaasnevaid võimalikke olulisi keskkonnamõjusid ja kumulatiivseid mõjusid ning esitatakse tuulepargi ehitusega kaasneva olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmed.

Eesti Energia ja Skepast&Puhkimi jaoks on seadnud põhimõtteks teha kõigis tööde etappides tihedat koostööd kohalike omavalitsuste ning ekspertidega. Järgmise sammuna tutvustavadki ettevõtted keskkonnamõju hindamisega seotud detaile tuulepargi naabruses asuvate kohalike omavalitsuse esindajatele Kihnus ja Häädemeestel.

Eesti Energia alustas Liivi lahe tuulepargi planeerimist 2009. aastal ning aja jooksul on juba teostatud esmased tuule mõõtmised, merepõhja-, jää- ja linnustiku uuringud. 2012. aastal käivitati Pärnu merealaplaneering, mis kehtestati 2017. aastal. Liivi lahe meretuulepark on seejuures Eestis ainus, millel on kehtiv merealaplaneering.