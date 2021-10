Töötukassa: Eesti inimeste huvi ettevõtjaks hakata on ülisuur

Suure huvi põhjuseid on töötukassa kinnitusel kaks.

Esiteks on ettevõtluse alustamise toetus sel aastal suurem - maksimaalselt 6000 eurot. Teiseks paneb kriis inimesed tegutsema. Paljud on otsustanud teoks teha ammuse unistuse omaenda ettevõttest.

Töötukassa toel oli septembri lõpu seisuga tänavu oma ettevõttega alustanud juba ligi 500 inimest. Ettevõtlusega alustanute seas on kõige enam 25 – 34-aastaseid, kellest naisi on mõnevõrra rohkem kui mehi.

Suure tõenäosusega on aasta lõpuks ettevõtluse alustamise toetuse saajaid rohkem kui kunagi varem. Viimastel aastatel on terve aasta peale olnud keskmiselt 400 – 450 ettevõtlusega alustajat.

Neljandik loodavatest ettevõtetest on töötleva tööstuse ettevõtted, järgnevad kutse-, teadus ja tehnikaalase tegevusega tegelevad ettevõtted (18%) ning kohe kannul ehitusvaldkonnas tegelevad ettevõtted (17%). Varasemate aastatega võrreldes on oluliselt vähem teenindusettevõtteid, mis on ka mõistetav, sest just see sektor sai viimases kriisis valusalt pihta.

Töötukassal on valmimas ka analüüs aastate 2011-2020 kohta ja seegi näitab, et kõige rohkem on loodud kutse-, teadus-ja tehnikaala, töötleva tööstuse ja muude teenindavate tegevuste valdkonna ettevõtteid.

Põnevad ideed

Ideid on palju ja põnevaid. Näiteks alustab ettevõte, mis kasvatab esmakordselt Eestis safranit ja teine toodab ebaküdooniast mahla ja -seemnetest kosmeetilist õli. Lisaks loodi ettevõte, mis teeb lindudele keraamilisi pesakaste ja ettevõte, mis plaanib tulla välja kokkupandavate kanuudega.

Ühele ettevõtjale andis pensionile jäämine võimaluse hakata tegelema tulevikutehnoloogiate ehk elektriautode ja pistikhübriidide laadimissüsteemide paigalduse, kontrolli, hoolduse ja remondiga ning päikeseelektrijaamade kontrollmõõtmistega.

Tänaseks rahastatud ligi 450 taotlusega planeerivad alustavad ettevõtjad luua 582 töökohta ehk keskmiselt tekitatakse 1,25 töökohta ettevõtja kohta.

Töötukassa kinnitusel on nende ettevõtluse alustamise toetuse oluliseks plussiks on see, et absoluutselt iga äriplaan, mis on täitmist väärt, saab ka toetuse. Sealjuures on tegemist summaga, mida ei ole vaja tagasi maksta.

Ettevõtluse alustamise toetus on mõeldud töötukassas arvele võetud töötule, vanaduspensioni või ennetähtaegse pensioni saajale ning päästeteenistuja toetust saavale tööotsijale. Taotleda on võimalik ka välismaalastel, kes on kolinud Eestisse. Selleks on vajalik elamisluba.

Kui konsultandi või karjäärinõustajaga on arutatud ettevõtjaks hakkamise võimalust, siis tuleb läbida ettevõtluskoolitus. Koolitusel on pidevalt abiks koolitaja ning tema juhendamisel valmibki äriplaan. Kui inimesel on majandusalane haridus või ettevõtluse kogemus, võib ise alustada äriplaani koostamist.