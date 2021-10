Reedest kehtivad elektrikatkestuste puhul senisest karmimad tingimused

Plaanilistest elektrikatkestustest etteteatamise aeg muudetakse kahelt päevalt kahe tööpäeva pikkuseks, et tagada tarbijatele piisav reageerimisaeg. See tähendab, et kui varem sai esmaspäevaks plaanitud võrgutöödest teatada ka reede õhtul, siis edaspidi peab neist juba kolmapäeval teada andma, et tagada tarbijatele piisav aeg vajadusel ajutiste ümberkorralduste tegemiseks.