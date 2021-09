Seeder: eelarve tegelik puudujääk on 1,2 miljardit eurot

Valitsus andis neljapäeval riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve, mille maht ületab 13 miljardit eurot. Peaminister Kaja Kallas nimetas eelarvet «heade uudiste eelarveks».

Helir-Valdor Seeder tõi välja, et riigieelarve tulude maht on 13,13 miljardit eurot ning kulutustel 13,64 miljardit ja eelarve defitsiit oleks justkui 500 miljonit eurot. Seederi sõnul on puudujääk tegelikult märksa suurem.

«Sinna tuleb lisada 716 miljonit investeeringuid. Tegelikult on defitsiidi number on 1,2 miljardit. Nii et räägime õigetest numbritest,» märkis Seeder.

Mis puutub eelarve kärbetesse, siis Isamaa esimehe sõnul tuleks kärpida õigel ajal ja õigest kohast. «Praegusel hetkel ei ole kindlasti mõistlik minna kärpima ja see 60 miljardiline kärbe, mida kevadel planeeriti ja mis nüüd väheneb 50 miljardile, on ju naeruväärne,» arvas ta.

Eelarve kõige suurem probleem on Seederi arvates aga see, mis puudutab pensionäre. «See, et pensionireformi tulemusena laekuv raha peaks minema erakorraliseks pensionitõusuks ja pensioni tulumaksuvabaks tegemiseks, toimub alles 1. jaanuaril 2023 ehk paar kuud enne riigikogu valimisi. «Vaat see on Eesti pensionäride nörritamine,» arvas Isamaa esimees.

Teine saatekülaline, riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) vastas, et nelja aasta jooksul annab teise samba vabatahtlikuks tegemine üle 600 miljoni euro. Nelja aastaga tuleb pensionikuludeks lisada poolteist miljardit eurot, arvestades ka maksuvaba tulu, mis rakendub 1. jaanuarist 2023. «Nii et me ei nörrita kedagi,» tõrjus Aab Seederi kriitikat.