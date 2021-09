Swedbank: tarneahelate häired leevenevad alles pandeemia lõppedes

Transpordikulud on kasvanud üüratu tempoga

Seejuures on häired tootmises ja kõrgemad transpordikulud tarneahelate kogukulu oluliselt tõstnud, sealhulgas on mitmekordistunud Aasiast teele pandud konteinerite hinnad. Kaupu püütakse Mertsina sõnul nüüd transportida rohkem ka lennukitega, kuid see on väga kallis.

«Selleks, et vältida ülekoormatud Hiina sadamaid, liigub rohkem konteinereid Aasias raudteel ja isegi veoautodega on toodud konteinereid Hiinast Euroopasse, et neid sealt üle Atlandi ookeani transportida,» lausus ökonomist, kelle sõnul on ettevõtted hakanud üha rohkem oma tarneahelatega seotud riske maandama, võttes tarnepakkumisi mitmelt tarnijalt erinevatest riikidest või regioonidest – samas on need võimalused vägagi piiratud ja kulukad.