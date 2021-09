Tuhandete nutiseadmete internetiühendus võib katkeda

MittetulundusühinguLet's Encrypt on suurim digitaalsete sertifikaatide väljastaja, kes krüpteerib ja kaitseb seadmete ning veebisaitide vahelise internetiühenduse turvalisust. Ühe tema populaarseima digitaalsertifikaadi IdentTrust DST Root CA X3 kehtivus lõpeb 30. septembril, kirjutas portaal Yahoo!news.

See tähendab, et mitmed telefonid, arvutid, mängukonsoolid ja nutiseadmed, mis on ostetud enne 2017. aastat ja mis kasutavad kõnealust digitaalset sertifikaati, kuid et ole oma tarkvara uuendanud, võivad silmitsi seista oluliste probleemidega interneti kasutuses.

Probleem puudutab eelkõige selliseid populaarseid seadmeid nagu iPhone'id, milles töötab iOS 9 ja vanem versioon, Android telefonid, mis töötavad tarkvaraga 2.3.6 või vanemaga, Windowsi arvutid, kus töötab vanem tarkvara kui XP, Sony PS3 ja PS4 mängukonsoolid ning Nintendo 3DS.

«Sertifikaadi aegumine võib mõjutada teatud enne 2016. aastat välja antud seadmeid ja kõiki vidinaid, mille ees on sõna «nutikas» ja mis vajavad internetiühendust, nagu teatud telerid, elektripirnid, külmikud ja targa maja rakendused,» ütles küberturbe ekspert Scott Helme. «Pole selge, kui suur probleem see saab olema, kuid midagi kindlasti puruneb. Homme on hunnik tulekahjusid ja me peame need kustutama.»

See probleem on paljudel tootjatel, sealhulgas Big Tech'i ettevõtete Apple, Google, Sony ja Microsoft, kuid ükski neist pole klientidele potentsiaalsete probleemide kohta teada andnud, ütles Helme.

Ta lisas, et see on üks esimesi suuremaid digitaalsertifikaate, mis aegus pärast interneti tulekut 1980ndatel. Seetõttu pole probleemi lahendamiseks pretsedenti. «See on täiesti uus probleem,» ütles Helme.

Selliste probleemide ilmnemise põhjuseks on planeeritud vananemine, mistõttu tehnikaseadmed lakkavad teatud aja möödudes korralikult töötamast.

Paljud tehnoloogiaettevõtted, nagu näiteks Apple, ei garanteeri kasutajatele seadmete sujuvat tööd, kui need on teatud aastatest vanemad.