Kanada pensionifond CPPI ostis Põhja-Ameerika suurima sadamaoperaatori

Kanada pensionäride raha haldav CPP Investments ilmselgelt usub, et rahvusvaheline meretransport on kasvav äri, kui omandas Oaktree Capital Management'lt rohkem kui nelja miljardi dollari eest sajaprotsendilise osaluse sadamaterminalide operaatorfirmas Ports America. Alates 2014. aastast on CPPI olnud Ports America väikeaktsionär.