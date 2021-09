Oktoober on liikluses kõige ohtlikum kuu

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Taavi Kruusi sõnul võib oktoober liikluses järgmise poolaasta kõige ohtlikumaks kuuks kujuneda mitme asjaolu kokkulangemise tõttu. Kindlasti on oma osa siin ohutundel, samas määravad õnnetuste arvu ka ilmastikuolud ja jätkuvalt kasutusel olevad suverehvid.

«Kui septembris puhkuste perioodi lõppedes ja kooli alguse puhul tuletatakse juhtidele järjepidevalt meelde, et liiklusesse naasevad lapsed ja tuleb ettevaatlik olla, siis oktoobris vajavad juhid seda ohutunnet veel rohkem. Ilm läheb aina pimedamaks, järjest rohkem metsloomi on liikvel, sajab üha sagedamini ja vastutulevate autode tulede peegeldus segab juhte,» selgitas Kruus. «Kui lisada ka ootamatult tekkiv must jää ja lumi ning võtta arvesse, et paljud sõidavad endiselt suverehvidega, on ettevaatlikkust veelgi enam vaja.»