Pentus-Rosimannus: loodetavasti tuleva aasta eelarves suuri vigu pole

«Sel korral oleme proovinud küll minimeerida tõenäosust, et suurest ajasurvest või kiirustamisest tulenevalt vead sisse jäävad. Ma loodan väga, et sarnaseid vigu 2022. aasta eelarves ei ole,» ütles Pentus-Rosimannus pressikonverentsil.

Rahandusministeeriumi asekantsleri Sven Kirsipuu sõnul on ministeerium teinud eelarve kokkupanekul hulga samme, et vähendada vigade tekkimise tõenäosust. «Eelarve kokkupanek toimub väga suure ajasurve all väga paljude osapoolte ja asutuste koostööna ja inimlik faktor jääb alati,» ütles Kirsipuu BNS-ile.

«Oleme analüüsinud ja muutnud oma äriprotsesse ning eelmisel aastal ka organisatsiooni struktuuri, et koormus jaotuks ühtlasemalt ja kontrollimehhanismid oleks paremini tagatud. Ametnike arvu ei ole seejuures suurendatud,» lisas ta.

Asekantsleri sõnul on ministeerium arendanud olemasolevaid IT-lahendusi ja automatiseerinud andmete liikumist. «Hetkel analüüsime koostöös partneritega viise, kuidas tarkvara funktsionaalsuses järgmine kvalitatiivne hüpe teha.»

Samuti aitab Kirsipuu sõnul see, et koostamisel on kolmas tegevuspõhine riigieelarve ehk kasvuraskused, millest tekkisid ka riigikontrolli viidatud vead, on tema lootuste järgi suuremas osas ületatud.

«Üks oluline probleem on ressursipuudus ja ajasurve, mis on pingelises ja kiiresti muutuvas eelarveprotsessis mõneti paratamatus,» nentis ta.

«Järgmisel aastal plaanime eelarveprotsessi ka tervikuna lihtsustada - nimelt, kui praegu käiakse protsess läbi kaks korda aastas, nii kevadel kui sügise hakul, siis edaspidi koostataks riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia koos sügisel. Nii jääb vähem võimalusi ka vigade tekkeks,» ütles Kirsipuu.

Riigikontrolli poolt augusti lõpus avaldatud aruande järgi on möödunud aasta riigieelarve kõik koondsummad – tulud, kulud, investeeringud, finantseerimistehingud – valed, sest eelnõu ette valmistanud rahandusministeerium on teinud sadade miljonite ulatuses arvestus- ja arvutusvigu.

Kontrolliaruanne näitab, et rahandusministeerium on esitanud eelarve tulud tegelikust suuremana ning kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute osa väiksemana. Selle tulemusel on tulude ja kulude vahe riigieelarves näidatud 365 miljoni euro võrra paremana.