Pentus-Rosimannus: olulisi otsuseid saab teha ka vastutustundliku eelarvega

Tuleva aasta riigieelarve tulude maht on 13,13 miljardit eurot, kulude maht 13,64 miljardit ning investeeringute maht 716 miljonit eurot. Valitsus liigub struktuurse tasakaalu suunas: eelarve struktuurne puudujääk on 2,6% SKP-st, mis väheneb 2021. aasta eelarvega võrreldes 1,8% SKPst. Seda võimaldab nii majanduse oodatust parem seis kui ka riigi poolt tehtavate kulutuste vaos hoidmine.

Valitsussektori võlakoormus on järgmisel aastal 19,7 protsenti, mis on pea 5 protsendipunkti võrra parem näitaja, kui oodati kevadel. Maksukoormus järgmisel aastal langeb, see on 2022. aastal 33,7%. Selle aastaga võrreldes langeb maksukoormus üks protsendipunkt SKPst.

«Järgmise aasta eelarvega teeme palju positiivseid asju, aga ei soovi tõsta kulutusi sedavõrd kiirelt, et see praegusele hinnatõusule riigi poolt hoogu juurde annaks. Kokkuvõttes on 2022. aasta eelarve kinnitus sellest, et vajalikke ja mõistlikke asju on võimalik maksurahaga teha ka nõudlikku ja vastutustundlikku eelarvepoliitikat silmas pidades,» ütles Pentus-Rosimannus.