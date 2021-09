Majanduse lühiuudised

Circle K leidis uue juhi Venemaalt

Alates 11. oktoobrist asub Circle K Eesti juhatuse liikmena ametisse Yuri Bryantsev, teatab ettevõte. Yuri Bryantsev on Circle Ks eri ametikohtadel töötanud 12 aastat, neist viimased viis aastat on ta juhtinud Circle K Venemaa äriüksust. Lisaks sellele on tal varasem töökogemus Rootsi mööblifirma IKEA äriarenduse valdkonna juhina ning Soome ettevõtte Puukeskus OY logistika- ja ostujuhina. Bryantsevil on magistrikraad inseneriteaduses ning ta on täiendanud end majandusteaduses. Circle K eelmine juht oli Kai Realo, kes siirdus tööle jäätmekäitlusfirmasse Ragn-Sells. Realo viimane tööpäev Circle K-s oli 19. augustil. PM