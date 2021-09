Maailma toiduhinnad võivad tõusta, kuna Hiina seisab silmitsi halva saagiga

Sügisene saagikoristus maailma ühes suurimas põllumajandustootjas on käimas just siis, kui Hiina majandus seisab silmitsi energiapuudusega tööstuskeskustes, mis ähvardab majanduskasvu aeglustada. Kõige rohkem on kannatanud sellised kirdeosas asuvad provintsid nagu Jilin, Liaoning ja Heilongjiang, kus kasvatatakse umbes pool Hiina maisist ja sojaubadest.

Kriis tekitab muret, et Hiinal on tänavu raskusi põllukultuuride käitlemisega alates maisist kuni soja, maapähklite ja puuvillani, sest mõnedel tehastel paluti elektri säästmiseks tootmine peatada või seda kärpida. Eelmisel aastal importis riik kodumaise puuduse tõttu rekordiliselt palju põllumajandustooteid, mis viis hinnad ja ülemaailmsed toiduhinnad mitme aasta kõrgeimale tasemele.

Riik peab tagama piisava energiavarustuse, et pidada kinni ootustest, et saak oleks hea. «See mõjutab põllumajandustoodete pakkumist ja hindu, mis on oluline riigi majanduse ja inimeste toimetuleku jaoks,» ütles Hiina riigimeedia ettevõte Futures Daily.