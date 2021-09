Aruanne: Üleminek elektriautodele nõuab Euroopa jaoks tohutut tööliste ümberõpetamist

Tööstusgrupp Platform for Electromobility sõnul näitas Boston Consulting Groupi aruanne, et 2030. aastaks väheneb Euroopa autotööstuse tööhõive vähem kui 1 protsendi võrra praegusest 5,7 miljonist inimesest seoses elektrisõidukitele üleminekuga, vahendab Reuters.

Kuid sisepõlemismootoritele keskendunud tootjate ja traditsiooniliste tarnijate töökohad vähenevad vastavalt 20 ja 42 protsenti ning kokku kaob 500 000 töökohta. Samal ajal suureneb saastevaba tehnoloogiaga seotud tarnijate tööhõive 300 000 töötaja võrra, mis tähendab 10 protsendilist kasvu, selgub uuringust.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku keelata uute bensiini- ja diiselmootoriga autode kasutamine alates 2035. aastast. Autotootjad on hoiatanud, et seetõttu on eriti suures ohus töökohad tavapäraste sisepõlemismootoritega tehastes, ning on kutsunud Euroopa Liitu üles aitama leevendada mõju, mida üleminek elektriautodele toob kaasa nendele tootmistöötajatele.

Platform for Electromobility ütles, et uuringus prognoositakse tohutut töökohtade kasvu autotööstusega seotud energiatootmises ja elektrisõidukite laadimise infrastruktuuris. Töörühma sõnul peaksid EL, valitsused ja ettevõtted keskenduma haridusse, koolitusse, töötajate täiend- ja ümberõppesse investeerimisele, et tagada, et «mitte keegi ei jäetaks maha», kui tööstus läheb üle elektrisõidukitele.

«Autotööstus on kogu Euroopa jaoks nii strateegilise tähtsusega, hõlmates tohutult palju inimesi, kes elavad kõikjal, seega on oluline, et EL teeks liikmesriikidega koostööd kaasneva poliitika osas,» ütles Reutersile Platform for Electromobility esimees Arne Richters. «Ümberõpe ja selle muutmine strateegiliseks prioriteediks on oluline küsimus.»