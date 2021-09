Hiina pumpab majandusse miljardeid

Hiina poliitikud võtavad tarvitusele meetmeid, et tagada piisav likviidsus enne kvartali lõpus toimuvaid regulatiivseid kontrolle ja oktoobri alguses toimuvat ühe nädala pikkust puhkust. Spekuleeritakse ka sellega, et Hiina Rahvapank võib veel kord vähendada kohustusliku reservi määra, et toetada majandust ja säilitada süsteemis piisavalt sularaha.

Eeldatavasti leevendab süst ka hirmu Evergrande'i võlaprobleemidest tuleneva probleemi leviku ees. Püüdes ohjeldada kinnisvaraarendaja hädade tagajärgi, on Hiina sekkunud, et osta Evergrande'ile osalus raskustes olevas piirkondlikus pangas.

Spekulatsioonid lõdvendamise kohta tulevad pärast seda, kui hiljutised andmed näitasid, et maailma suuruselt teise majanduse kasvutempo on aeglustumas. Pinget lisab elektrikriis ja Goldman Sachsi majandusteadlased on nende seas, kes on vähendanud oma selle aasta majanduskasvu prognoosi.