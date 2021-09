YouTube hakkab eemaldama vaktsiini väärinfot sisaldavaid videoid

Youtube eemaldab oma platvormilt kõik videod, milles väidetakse, et üldkasutatavad vaktsiinid on ebaefektiivsed või ohtlikud, vahendab Washington Post.

YouTube'i uued reeglid on vaid osa kõigist Google'ile kuuluvatest teenustest, mille eesmärk on vähendada vaktsiinivastast sisu.

Juba mitmeid aastaid on valeinformatsiooni ehk tahtliku või tahtmatu valeteabe levitamise uurijad öelnud, et vaktsiinivastase sisu populaarsus YouTube'is on suurendanud skeptitsismi vaktsiinide suhtes USAs ja kogu maailmas.

Youtube'i ja teisi suuri tehnoloogiaettevõtteid on süüdistatud selles, et nad reageerivad oma platvormidel levivale võltsviirusele liiga leebelt. Näiteks kritiseeris USA president Joe Biden varem septembris Facebooki selle eest, et see ei keskendu piisavalt vaktsiinivastase sisu vastu võitlemisele.