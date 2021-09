Raport: juudiasundustega on seotud 670 Euroopa firmat

Raportis, mille koostasid 25 Palestiina ja Euroopa organisatsiooni, kutsuti ettevõtteid peatama investeeringuid ja rahavoogu asundustesse, mis on rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikud.

Uuringus leiti, et asundustega oli perioodil 2018 kuni 2021 mai otseselt või kaudselt seotud 218 miljardi euro väärtuses tehinguid, sealhulgas laenud või aktsia- ja võlakirjaostud, mis hõlmasid Euroopa firmasid nagu BNP Paribas ja Deutsche Bank.

Vabaühenduste koalitsiooni Don't Buy Into Occupation uuringust selgus, et paljud Euroopa firmad on asundustega ka seotud, kuna neile kuulub osalus mitte-Iisraeli firmades, näiteks masinahiius Caterpillar, mille toodangut asundustes kasutatakse.