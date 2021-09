Turismi Turundusteo auhinna võitjaks hääletati Veinitee

«Konkursile esitatud projektid on tõestus sellest, kui kohanev ja paindlik on turismisektor ning on tulnud uute huvitavate teenustega välja ka turismile kõige raskemale ajale vaatamata,» ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik. Auhindade võitjad selgusid üle-eestilisel turismikonverentsil osalenute hääletuse tulemusena.

Veiniteele on ühinenud 19 ehedat veinimaja, mis toovad inimesi linnast välja. Ühisturundus võimaldab väiketootjatel kulusid kokku hoida ning veinihuvilistel Eesti arenevast veinikultuurist paremat ülevaadet saada. Kaalul on ei midagi vähemat kui kvaliteetse põhjamaise tooraine ning põnevate maitsetega Eesti kui veinimaa kuvand. Hästi on käima läinud koostöö kohalike toiduettevõtetega, kultuurisündmustega. Tänu Veiniteele on meil kogu Eestit kattev võrgustik avatud veinimajadest, kus saab suhelda otse pererahvaga ja maitsta piirkonnas kasvanud viljadest valminud jooke.

Pärnumaal asuva Allikukivi veinimõisa omanikud Roman ja Raili Hein FOTO: Erakogu

Uus elamusteenuste platvorm KYLAS.ee on algatus Võrumaalt, äriideede konkursi Ajujaht TOP 30 hulgas ja oodatud kõneleja sTARTup Dayl. KYLAS.ee platvormile koondati Võru Arenduskeskuse, Lõuna-Eesti turismiklastri, maakonna turismiettevõtjate ja Tartu 2024 koostöös Lõuna-Eesti elamusteenused. Kõik on leitav ühest kohast, nii teenuste tutvustus, nende ostmine ja broneerimine kui ka tagasiside andmine kuni kinkekaardini välja. Ettevõtjatele lisati mentorprogramm teenuse disainist ja hinnastamisest. KYLAS.ee loomine on andnud võimaluse kaasata turismiteenuste arendamisesse ja pakkumisse uusi sihtgruppe, kes varem ei olnud turismiga seotud.