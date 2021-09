Circle K leidis uue juhi Venemaalt

«Meil on hea meel, et Yuri Bryantsev asub ametisse Circle K Eesti juhatuse liikmena. Usume, et Yuri isikuomadused ning äri- ja juhtimiskogemused sobituvad hästi Eesti meeskonnaga, muutes Circle K Eesti äriüksuse veelgi tugevamaks. Nagu teistel turgudel, soosime Circle K-s alati ettevõttesisest arengut, mistõttu on uute juhtivate ametikohtade täitmisel meie esimeseks valikuks juba kontsernis töötavate inimeste edutamine ning riikideülese karjääri võimaldamine,» sõnas Circle K CEE & Iirimaa regiooni juht Niall Anderton.

Yuri Bryantsev on Circle K-s erinevatel ametikohtadel töötanud 12 aastat, neist viimased viis aastat on ta juhtinud Circle K Venemaa äriüksust. Lisaks sellele on tal varasem töökogemus Rootsi mööblifirma IKEA äriarenduse valdkonna juhina ning Soome ettevõtte Puukeskus OY logistika- ja ostujuhina. Bryantsevil magistrikraadi inseneriteaduses ning ta on täiendanud end majandusteaduses.

«Mul on siiralt hea meel asuda tööle Circle K Eesti juhatuse liikmena. Siinne meeskond on teinud suurepärast tööd ning mul on rõõm liituda niivõrd ühtekuuluva kollektiiviga. Circle K juhatuse liikme positsioon on mulle suur ja vastutusrikas väljakutse, mistõttu pühendun täielikult ettevõtte eesmärkide saavutamisele ja väärtuste elluviimisele. Plaanin kindlasti lähiajal kohtuda kõigi Circle K teenindusjaamade meeskondadega, panustada ettevõtte jätkuvasse heasse käekäiku ning otsida võimalusi meie äri edasiseks arendamiseks koos ettevõtte juhtgrupiga, kelle panust hindan väga kõrgelt,» lausus Yuri Bryantsev.

Uus juht lisas, et kolib peagi kogu perega elama Tallinnasse.

Circle K eelmine juht oli Kai Realo, kes siirdus tööle jäätmekäitlusfirmasse Ragn-Sells. Realo viimane tööpäev Circle K-s oli 19. august.