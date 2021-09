AirBalticu juht: paari aasta pärast on firma aktsiad börsil

Gaussi sõnul on rahapaigutust tarvis, et lennufirma suudaks Covid-19 pandeemia mõjudega hakkama saada ning see raha tuleb 5-7 aasta jooksul tagasi maksta. Seetõttu plaanitakse AirBalticu aktsiad börsil noteerida ning aktsiate avalik emissioon (IPO) võib toimuda 2023. või 2024.aastal.