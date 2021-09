Keskpank: Eesti kaubad on kaubanduspartneritest kallimad

Eesti väliskaubanduse kogukäibe kasvu mõjutas olulisel määral jõudsalt paisunud import. Kaupade sisseveo elavnemine on keskpanga hinnangul ühelt poolt hea märk sellest, et rahvusvahelised tarnevõrgustikud on hakanud korrastuma. Lisaks taastavad ettevõtted sisendite kahanenud laovarusid, et hoida tööstuse tootmisvõimekust.