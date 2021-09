Lidlil on Eestis kaugeleulatuvad laienemisplaanid

«Lidlil on valmimisjärgus või valminud kaheksa kauplust üle Eesti. Veel on vara kommenteerida, mitu kauplust me avame ning millal,» ütles Lidli kommunikatsioonijuht Katrin Seppel BNSile ning lubas, et kui see aeg kätte jõuab, siis kindlasti jagatakse seda informatsiooni ka avalikkusega.

Varasemast on teada, et ettevõttel on valmimas kaheksa poodi neljas Eesti linnas – Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas ning jaekett soovib kõik poed samaaegselt avada. Seppel kinnitas, et jaekett alustab oma tegevust Eestis mitme poe üheaegse avamisega.

Seejuures värbab ettevõte pidevalt uusi töötajaid. Praegu töötab jaeketil Eestis üle 200 inimese ning Seppeli sõnul see arv tulevikus kindlasti kasvab.

Lidl Eesti OÜ mullusest majandusaasta aruandest ilmneb, et ettevõte on Eestisse investeerinud möödunud aasta lõpu seisuga kokku 63,5 miljonit eurot.

«Oleme viimastel aastatel Eestis aktiivselt investeerinud ning lisaks kinnisvara soetamisele ning uute kaupluste ehitamisele oleme jõudsalt panustanud ka kohalikku taristusse üle Eesti,» lausus Seppel.

Lidli kommunikatsioonijuht lisas, et jaekett on alati avatud uutele pakkumistele maaomanikelt ja kinnisvaraarendajatelt. «Lidl on tulnud Eestisse, et siia jääda ja meil on kaugeleulatuvad laienemisplaanid. Hindame pidevalt turuolukorda ja otsime võimalikke uusi kaupluste asukohti,» rõhutas ta ning tõdes, et seoses tiheda konkurentsiolukorraga ei saa ettevõte detailsemaid plaane avada.