Riik toetab maale elama asumist soodustavat pilootprogrammi

Tema sõnul on maapiirkonnas peamisteks probleemideks kinnisvara madal turuväärtus ja sellest tingitud täiendavate lisatagatiste nõuded laenu saamisel. Samuti tuleb arvestada, et mida kaugemal keskusest kinnisvara asub, seda keerulisemaks ka laenu saamine muutub. «Siin saab riik tulla appi, aidates leevendada sellise turutõrke mõju,» lausus Urmas Kruuse.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu hakatakse koostöös pankadega rakendama pilootprojekti raames kaaslaenu kahes Eesti piirkonnas: Kagu-Eestis Põlva-, Võru- ja Valgamaal ning Ida-Virumaal. Sihtpiirkonnaks on kuni 1000 elanikuga asustusüksused, mis tagab pilootprojekti rakendamise piirkondades, kus laenu saamine on kõige keerulisem.

Pilootprojekti eesmärk on soodustada maale elama asumist, mis panustab põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavasse aastani 2030, mille visiooniks on, et maal on hea elada.