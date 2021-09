Mari (nimi muudetud, toimetusele teada) on töötanud mitmes Babyback Ribs & BBQ restoranis ja tema sõnul on prussakaprobleem olnud igas majas. Kuigi suurpuhastust tehakse tihti ja prussakatõrjet regulaarselt, pole suudetud neist täielikult lahti saada. Mari sõnul on isegi kliendid aastate jooksul prussakaid näinud.