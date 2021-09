Uuring: üle veerandi eestlastest ostab kodu üürimise vältimiseks

Ühe peamise põhjusena oma kodu ostmiseks tõid Balti riikide elanikud välja ka asjaolu, et oma kodu ostmine tasub end pikas perspektiivis rohkem ära kui kodu üürimine, teatas Luminor. Küsitletud Eesti elanikest mainis 21 protsenti ka, et nad soovivad koduga seotud küsimusi oma soovide ja vajaduste järgi korraldada.

«Umbes pooled Balti riikide elanikest ostavad kinnisvara vanuses 25–34, kuid uuringust selgub, et eestlased on pisut varem valmis oma kodu ostma, samas kui lätlased lükkavad selle otsuse edasi. Seda võib selgitada erineva sissetulekutasemega igas riigis, sest keskmine netopalk on Eestis kõrgeim, Lätis aga madalaim,» ütles Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane pressiteates.

Pärast 45. eluaastat kahaneb kinnisvaraostude maht tema sõnul märkimisväärselt: selles vanuses otsustab vaid vähem kui 7 protsenti Balti riikide elanikest uue kodu osta. «See on arusaadav, sest osaliselt on nad juba kinnisvara ostnud ning mida lähemal on pensioniiga, seda enam lüheneb võimalik laenutähtaeg ja kodulaenu saamine on keerulisem,» nentis Rebane.

Peaaegu pooled vastajaist ei kahetse kodu ostmist ja teeksid ka praegu sama otsuse: kõige rahulolevamad on Eesti elanikud, kellest seda märkis 49 protsenti. Järgnevad Läti ja Leedu elanikud.

Osa vastajaist möönis aga, et nad oleks praegu ilmselt teisiti toiminud – 18 protsenti Eestis, 17 protsenti Lätis ja 21 protsenti Leedus vastanutest tunnistas, et nad oleksid kinnisvara põhjalikumalt uurinud. Ligikaudu kümnendik Balti riikide elanikest ütleb kokkuvõtvalt, et nad uuriksid nüüd põhjalikumalt ümbruskonda ja taristut, tutvuksid kinnisvaraturu ja hindadega ning selgitaksid välja elukoha õigusliku staatuse.