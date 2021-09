Kaja Kallas: vesinikul on tulevikku energiaallika ja -salvestina

Arvestades vesiniku tootmist, hoiustamist ja kasutamist võimaldavate tehnoloogiate arengut ja Eesti olukorda, on potentsiaali ka tööstuses, sealhulgas energiatööstuses ja hoonete energiavarustuses. Vesinik kiirendab üleminekut puhtama energia kasutamisele ja aitab saavutada kliimaneutraalset majandust. Rohelise vesiniku laia kasutuse kõige olulisemaks faktoriks on komisjoni hinnangul süsinikuneutraalse elektri kättesaadavus ehk taastuvenergia tootmise suurendamine.

Praegu on avatud taotlusvoor rohevesiniku kasutamiseks ühistranspordisektoris, mille tulemused peavad olema saavutatud 2024. aasta 30. novembriks. Ettevalmistamisel on vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamise meede, mille maht on 50 miljonit eurot. See plaanitakse välja kuulutada 2022. aasta lõpus.