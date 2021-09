Brüssel kutsus VWd maksma hüvitist ELis kõigile, keda mõjutas Dieselgate'i skandaal

Euroopa Komisjoni õigusvolinik Didier Reynders ütles avalduses, et VW «ei taha teha tööd koos tarbijaorganisatsioonidega leidmaks kohaseid lahendusi tarbijatele».

Reynders märkis, et Volkswagen on seni teinud väljamakseid ainult sakslastele ja ameeriklastele, kes olid ostnud skandaaliga seotud sõidukeid.

Saksa autohiid on skandaaliga seoses tasunud juba 32 miljardi euro ulatuses kahjutasusid, hüvitisi ja kohtutasusid, sellest suurem osa Ühendriikides.

Saksamaal on nõustutud maksma 750 miljonit eurot hüvitist 235 000 autoomanikule.

Mitmes teises jurisdiktsioonis, sealhulgas ELi riikides, on autofirma püüdnud tuhandeid üksik- ja ühishagisid tõrjuda.

Juulis teatas Volkswagen, et on võitnud 95 protsenti firma vastu algatatud kohtuasjadest. Veidi varem oli Itaalia kohus käskinud firmal maksta 63 000 Itaalia kliendile kokku üle 200 miljoni euro hüvitist.

Skandaal lahvatas 2015. aastal, kui Volkswagen tunnistas üles niinimetatud katkestusseadmete paigaldamise 11 miljonisse diiselautosse, mis näitasid lämmastikoksiidi emissiooni laboritestidel olulistel väiksemana, kui see oli tegelikes sõiduoludes.

Reynders tunnistas usutluses AFP-le, et tema üleskutse Volkswagenile kõigile Euroopa klientidele hüvitist maksta on kõigest «poliitiline surve», kuid ta osutas ka, et vastasel korral võib firma bränd kahjustada saada.