Cleveron laieneb Balkanile

Lisaks Cleveroni toodete müümisele hakkab Horvaatia ettevõte pakkuma ka paigaldus- ning hooldusteenust kohalikul turul. «Meil on väga hea meel teatada, et Cleveroni ametlik edasimüüja ja teeninduspartner Horvaatias ja Serbias on b.t.c., kellel on pikaaegsed kogemused erinevate jae- ja logistikasektorile mõeldud kõrgtehnoloogiliste toodetega,» ütles Arti Kütt, Cleveroni tegevjuht. «Koos b.t.c.-ga viime Horvaatia ja Serbia e-kaubanduse viimase miili logistika teenusepakkumise järgmisele tasemele,» lisas Kütt.

B.t.c. tegevjuht Ljubomir Tomašić ütles, et neil on hea meel vahendada Cleveron kõrtehnoloogilisi tooteid. «Cleveron on üks uuenduslikumaid ettevõtteid, kes pakub automatiseeritud viimase miili lahendusi. Oleme väga uhked, et oleme Cleveroni ametlikud edasimüüjad ning saame Cleveroni tooteid pakkuda Horvaatia ja Serbia turgudel. See koostöö kinnitab ka meie tugevat pühendumist kõrgtehnoloogiliste teenuste ja toodete laiendamise ja tugevdamise strateegiale,» ütles Tomašić.