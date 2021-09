FOTOD ⟩ Kümme üheksakümnendate autot, mille väärtus ainult kasvab

carVerticali eksperdid analüüsisid autode alghinda ja nende läbisõitu ning panid kokku nimekirja kümnest autost, millest ei ole mõtet loobuda, sest nende hind tõuseb iga aastaga. Seda muidugi siis, kui sõiduriista eest on ka korralikult hoolt kantud.

Nimekiri on koostatud tähestikulises järjekorras ning autode väärtus on enam-vähem sarnane, vahendab ajakiri Za ruljom.

Alfa Romeo GTV (1993-2004)

Kuigi Itaalia autode hinnad ei kerki nii kiiresti kui Saksamaa autodel, siis võib üksikute eksemplaride hind praegusel ajal ületada 30 000 euro piiri.

Alfa Romeo GTV. FOTO: Liis Treimann / Postimees

Audi V8 (1988-1993)

Enne Audi A8 ilmumist oli brändi lipulaevaks Audi V8. Selle mudeliga algas ka Audi konkurents BMW ja Mercedes-Benziga. Lisaks sellele on Audi V8 liikluses näha oluliselt harvemini kui teisi analoogseid mudeleid, mistap pole imeks panna, et selle sedaani hind on hakanud tõusma.

Audi V8. FOTO: Niels de Wit/ Lunteren, The Netherlands - 1989 Audi V8, CC BY 2.0 Wikipedia

BMW 540i (1992-1996)

BMW viies seeria oli luksusklassi sedaanide avangard.

BMW 540i. FOTO: Kuvatõmmis videost.

Jaguar XK8 (1996-2006)

See mudel on eriline selle poolest, et tõstis brändiautode kvaliteedilatti ning ka hinda. Heas seisukorras auto hind võib ulatuda 15 000-20 000 euroni. Nende aastate Jaguar X-Ri järele on nõudlus veelgi suurem.

Jaguar XK8. FOTO: ebay.co.uk

Land Rover Defender

Defenderi maasturi esimesed põlvkonnad olid mõeldud põllumajandusega tegelejatele. Heas seisukorras autode hind on 10 000-15 000 eurot. Väikese läbisõiduga eksemplari hind võib aga ületada 30 000 euro piiri.

Land Rover Defender. FOTO: Scanpix/AFP

Mercedes-Benz E-klass (1992-1996)

Mercedes-Benz E FOTO: Kuvatõmmis.

Saab 9000 CS Aero (1993-1997)

Volvo peamiseks probleemiks on alati olnud Saab. Selle mudeli puhul pööras Saab erilist tähelepanu reisijate ohutusele. Lisaks on see väga haruldane sõiduk, mis pakub huvi kollektsionääridele.

Saab 9000 CS Aero. FOTO: Kuvatõmmis.

Toyota Land Cruiser (J80, J100)

Toyota Land Cruiseri omanikud on veendunud, et tegemist on maailma ühe parema maasturiga. J80 on lihtne ja praktiline, J100 aga luksuslik ja sobib suurepäraselt reisimiseks. Töökindlus ning kvaliteet tähendavad, et auto on ka väärtuslik: mõni eksemplar võib maksta kuni 40 000 eurot.

Toyota Land Cruiser J100. FOTO: Kuvatõmmis.

Volkswagen Corrado VR6 (1991-1995)

Volkswageni mudelite seas on palju omapäraseid autosid. Kõige erilisem on nendest Volkswagen Corrado VR6. Autol on omapärane välimus ja huvitav mootor. Toona eelistasid inimesed Opel Calibrat. Tänaseks on see aga trumbid Corrado VR6 omanike käes - autode hind on hakanud kerkima ning see suund tõenäoliselt jätkub.

Volkswagen Corrado VR6. FOTO: By Vauxford - Own work, CC BY-SA 4.0, Wikipedia.

Volvo 740 Turbo (1986-1990)

1980-ndatel näitas Volvo, et vanaisade aegne auto suudab üllatada: 740 Turbo osutus sama kiireks kui Porsche 924. Teisi sarnaseid mudeleid Volvol ei ole olnud, mistõttu on sõiduk unikaalne ning kollektsionääridele huvipakkuv.