Krüptoettevõtted pöördusid riigi vastu kohtusse

Hagi rahapesu andmebüroo vastu on esitanud kaheksa ettevõtet.

Krüptoettevõtteid esindava advokaadibüroo FORT advokaat Tõnis Loorits ütles, et rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluval rahapesu andmebürool tuleneb seadusest väga selge kohustus viia loamenetlused resultatiivse lõpuni hiljemalt 120 päeva jooksul. See tähendab, et selleks tähtajaks peab põhjendatult olema selge, kas taotluse esitanud ettevõte vastab seaduses sätestatud nõuetele või mitte. «Seetõttu puudub mistahes õiguslik alus menetluste «ajutiseks peatamiseks»,» ütles Loortis.