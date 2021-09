Kaks takti muusikat tõi kümneid tuhandeid eurosid valuraha

Must esitas esmalt hagi 2016. aastal Põltsamaa Felixi vastu. Kuna see ettevõte liitus ülejärgmisel aastal Orkla Eesti Asga, siis esitas Must 2018. aastal juba uue täpsustatud ning senisest peaagu kaks korda suurema hagi, mille suurus oli kokku 108 000 eurot.