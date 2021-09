SEB: viiendik Eesti noori plaanib varsti teenida üle 2500 euro kuus

Noorte meeste osakaal, kes loodavad tulevikus sellist palka saada, on poolteist korda naistest suurem.

Uuringu andmetel saab praegu neljandik (23 protsenti) hiljuti Eesti tööturule sisenenud noortest palgana kätte 501–800 eurot, teine neljandik (24 protsenti) teenib üle 1200 euro ning 38 protsendi kuusissetulek jääb 801–1200 euro vahemikku.

Lätis on noorte palgad veidi tagasihoidlikumad. 501–800 eurot saab iga kuu palka 37 protsenti noortest, ligi kolmandik saab palka kuni 1200 eurot ning vaid seitsme protsendi küsitletud noorte palk küündib üle 1200 euro kuus.

Leedus jääb noorte palganumber kõige sagedamini 501–800 euro vahele (36 protsenti), kuid neid, kelle palk ületab 1200 euro, on rohkem kui Lätis ehk 15 protsenti.

Pank: kõrge palgaootus on realistlik

Palgatõusu ja karjääri edenemise suhtes on Eesti noored optimistlikud. Viie aastaga ootavad noored korralikku sissetulekute suurenemist. Iga viies eeldab, et teenib viie aasta pärast üle 2500 euro kuus ja sama suur hulk näeks tulevikupalgana 2001–2500 eurot kuus. 27 protsenti arvab, et nad teenivad kuus 1501–2000 eurot ning 22 protsenti noortest plaanib teenida 1201–1500 eurot.

«Noorte kõrged palgaootused ei ole ebarealistlikud, sest ainuüksi Eesti keskmine palk on viimase viie aasta jooksul kasvanud pea kolmandiku võrra. Lisaks tõuseb pärast tööturule sisenemist noorte palk tihti väga kiiresti. Eesti eripäraks võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega on see, et noorte tõus karjääriredelil on kiire ja oma tööelu kõrgeima palgatasemeni jõutakse juba 30ndates eluaastates,» kommenteeris SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Kui üle 1200 euro ulatuvates palgavahemikes on noorte meeste ja naiste osakaal peaaegu võrdne, siis üle 2500 euro kuus loodab tulevikus saada siiski märgatavalt suurem osakaal mehi (28 protsenti) kui naisi (18 protsenti).