Bolt avas Tallinnas ja Tartus toidukaupade kiirkullerteenuse

Bolt on seadnud eesmärgiks, et nende kaudu tellitav kaup jõuaks kliendini 15 minuti jooksul. «Kuna me alles alustame teenuse testimist ja poodide arv on väike, saame esialgu niivõrd kiiret kojuvedu tagada poest kuni viie kilomeetri raadiuses tehtavatele tellimustele. Kui poode tuleb juurde ja tekib ühtlasem katvus, väheneb kohaletoomise aeg ka teistes piirkondades,» ütles Bolt Market regionaalne juht Maxim Milashenko.