OTSEPILT ⟩ Tallinna ettevõtluspäev innustab lennukaid ideid ellu viima

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on tänavune ettevõtluspäev sisustatud enam kui 40 erineva üritusega, mis pakuvad põnevat ja harivat sisu erineva profiiliga külastajale. «Kuna praeguses muutunud maailmas on oluline paindlikkus ja ajaga kaasas käimine, siis keskendub tänavune ettevõtluspäev targale majandusele ja kiirele kohanemisvõimele,» kirjeldas Riisalu.

Kaheksateistkümnendat korda toimuva Tallinna ettevõtluspäeva peateema on «muutuste lainel». Iga ettevõtja on viimase kahe aasta jooksul pidanud endalt korduvalt küsima, kas ja kuidas edasi liikuda olukorras, kus majandus ning tarbijate käitumismustrid on pöördumatult muutunud. Tänavusel Tallinna ettevõtluspäeval saab kuulda ja arutleda, millised muutused ettevõtlusmaastikul praeguseks on toimunud ja kuidas saame oma tegevuste ja hoiakute kaudu nendega kohanduda või neid ise kujundada.