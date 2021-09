Elektrikatkestuste tingimused karmistuvad: aeg lüheneb ja võrguteenuse tasu väheneb

«Eestis tehakse jõudsalt tööd, et elektrivarustus oleks võimalikult hästi tagatud, ning aastaste elektrikatkestuste arv on viimase kümne aastaga vähenenud pea kaks korda. Siiski tuleb paratamatult katkestusi ikka ette, need tekitavad tarbijatele ebamugavusi ja osa juhtudel kaasneb sellega ka rahaline kahju, mistõttu peab olema katkestuste võimalikult kiire lahendamine võrguettevõtjale prioriteet,» rääkis Taavi Aas.

Võrgutasude vähendamise määr kolmekordistub

Plaanilistest elektrikatkestustest etteteatamise aeg muudetakse kahelt päevalt kahe tööpäeva pikkuseks, et tagada tarbijatele piisav reageerimisaeg. See tähendab, et kui varem sai esmaspäevaks plaanitud võrgutöödest teatada ka reede õhtul, siis edaspidi peab neist juba kolmapäeval teada andma, et tagada tarbijatele piisav aeg vajadusel ajutiste ümberkorralduste tegemiseks.